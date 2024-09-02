Почему вырастет пенсия в сентябре
Пенсии могут расти, вследствие начисления определенных надбавок. Доплаты бывают разного рода, некоторые из них назначаются автоматически, за другими же нужно обращаться в ПФУ самостоятельно.
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Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, которые:
- получают общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен;
- имеют пенсию по возрасту;
- достигли возраста 70 лет.
Обратите внимание! Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически.
Размер надбавки зависит от возраста лица:
- пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен;
- лица в возрасте от 75 до 79 лет включительно имеют надбавку 456 гривен.
- граждане старше 80 лет получают дополнительно уже 570 гривен.
Заметьте! Эта надбавка не суммируется, она только растет со временем. То есть в 76 лет пенсионер получает не 300+456, а 456 гривен.