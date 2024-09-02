Почему вырастет пенсия в сентябре

Пенсии могут расти, вследствие начисления определенных надбавок. Доплаты бывают разного рода, некоторые из них назначаются автоматически, за другими же нужно обращаться в ПФУ самостоятельно.

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Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, которые:

получают общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен;

имеют пенсию по возрасту;

достигли возраста 70 лет.

Обратите внимание! Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически.

Размер надбавки зависит от возраста лица:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен;

лица в возрасте от 75 до 79 лет включительно имеют надбавку 456 гривен.

граждане старше 80 лет получают дополнительно уже 570 гривен.

Заметьте! Эта надбавка не суммируется, она только растет со временем. То есть в 76 лет пенсионер получает не 300+456, а 456 гривен.