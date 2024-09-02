Чому зросте пенсія у вересні

Пенсії можуть зростати, внаслідок нарахування певних надбавок. Доплати бувають різного роду, деякі з них призначаються автоматично, за іншими ж потрібно звертатись у ПФУ самостійно.

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Надбавка за віком надається пенсіонерам, які:

отримують загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

мають пенсію за віком;

досягли віку 70 років.

Зверніть увагу! Вікова доплата додається до пенсії автоматично.

Розмір надбавки залежить від віку особи:

пенсіонери віком від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;

особи віком від 75 до 79 років включно мають надбавку 456 гривень.

громадяни старше 80 років отримують додатково уже 570 гривень.

Зауважте! Ця надбавка не сумується, вона лише зростає з часом. Тобто у 76 років пенсіонер отримує не 300+456, а 456 гривень.