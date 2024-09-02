Хто вийде на пенсію у 2025 році

У 2025 році вийти на пенсію в 60 років зможуть українці, які набули щонайменше 32 роки стажу. Для того аби піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років вимоги менші.

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Піти на пенсію у 63 роки зможуть громадяни, які набули мінімум 22 роки стажу. А от у 65 років буде достатньо 15 років стажу.

Зауважте! З часом вимоги для 60 та 63 років зростатимуть. Вони збільшуватимуться до 2028 року.

У наступні роки, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати уже:

у 2026 році – мінімум 33 роки стажу;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 роки.

У 63 роки:

для виходу на пенсію у 2026 році щонайменше 23 роки;

у 2027 році – 24 роки;

у 2028 році – 25 роки.

Зверніть увагу! Показник для 65 років – 15 років залишатиметься поки що без змін.