Енергетичний шантаж не проходить: Німеччина та Канада уклали угоду про "зелене" паливо

Канада та Німеччина підписали угоду щодо створення трансатлантичного ланцюжка постачання водню. Канада почне постачати "зелене" паливо у 2025 році, а не у 2030 році, як планувалося раніше.

Канада постачатиме "зелене" паливо до Німеччини

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали п'ятирічну угоду, про постачання водневого палива до Німеччини.

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Завдяки цій угоді Німеччина зможе низити залежність від викопного палива. Передбачається, що країна зможе імпортувати значні обсяги відновлюваного водню для зменшення шкідливих викидів на підприємствах, які важко або неможливо скоротити. Це дозволить Німеччині досягнути кліматичної нейтральності до 2045 року.

Річ у тім, що водень, має високу температуру горіння. Завдяки цьому його можна використовувати у важкій промисловості, зокрема у виробництві сталі. Газоподібне паливо також може слугувати пальним для автомобілів, вантажівок та кораблів.

"Зелений "потенціал Канади

Раніше, під час виступу на бізнес-конференції в Торонто, Олаф Шольц заявив, що Канада має майже безмежний потенціал і може стати наддержавою в галузі стійкої енергетики та сталого виробництва ресурсів. Ба більше, Німеччина готова стати одним з найближчих партнерів країни, зі слів канцлера.

Відтак угода з Німеччиною дасть змогу Канаді вийти на світовий ринок. Оскільки країна прагне стати великим виробником та експортером водню та, пов'язаним із ним, чистих технологій. Для створення відповідної інфраструктури планується залучити прямі іноземні інвестиції.

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