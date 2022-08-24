Канада будет поставлять "зеленое" топливо в Германию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц подписали пятилетнее соглашение о поставках водородного топлива в Германию.

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Благодаря этому соглашению Германия сможет снизить зависимость от ископаемого топлива. Предполагается, что страна сможет импортировать значительные объемы возобновляемого водорода для уменьшения вредных выбросов на тяжело или невозможно сократить предприятия. Это позволит Германии достичь климатической нейтральности к 2045 году .

Дело в том, что водород имеет высокую температуру горения. Благодаря этому его можно использовать в тяжелой промышленности, в частности, в производстве стали. Газообразное топливо может служить горючим для автомобилей, грузовиков и кораблей.

"Зеленый" потенциал Канады

Ранее, выступая на бизнес-конференции в Торонто, Олаф Шольц заявил, что Канада имеет почти безграничный потенциал и может стать сверхдержавой в области устойчивой энергетики и устойчивого производства ресурсов. Более того, Германия готова стать одним из ближайших партнеров страны, по словам канцлера.

Соглашение с Германией позволит Канаде выйти на мировой рынок. Поскольку страна стремится стать крупным производителем и экспортером водорода и связанным с ним чистых технологий. Для соответствующей инфраструктуры планируется привлечь прямые иностранные инвестиции.

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