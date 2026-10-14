Мільйон євро від Німеччини: як нові гроші змінять черги на кордонах

Міжнародні партнери продовжують фінансово підживлювати українську інфраструктуру, яка щодня потерпає від ворожих ударів. Цього разу потужна європейська економіка зробила свій перший внесок у спеціальний фонд, щоб пришвидшити логістику та ремонтні роботи.

Хто виділив кошти та на що їх витратять

Німеччина офіційно долучилася до Фонду підтримки транспорту України, зробивши грантовий внесок у розмірі 1 мільйона євро. Завдяки цьому загальний обсяг фінансування від країн-партнерів сягнув 4,1 мільйона євро, про що повідомив міністр з відновлення Микола Калашник у своєму телеграм-каналі.

За словами урядовця, це перші реальні гроші, які дозволять протестувати механізм закупівель на практиці. "Серед першочергових потреб - локомотиви, спеціальна техніка для відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 автомобільних пунктах пропуску з країнами ЄС", - зазначив міністр.

Зверніть увагу! Для пересічних українців та бізнесу це означає швидше відновлення зруйнованих шляхів та зменшення часу очікування на кордонах завдяки модернізації е-черг.

Як працює механізм закупівель та хто контролює гроші

Важливо, що Україна лише визначає пріоритетні потреби, тоді як самі закупівлі проводить Центральне агентство управління проєктами Литви. Ця європейська структура напряму укладає контракти з постачальниками та оплачує їхні послуги, що гарантує прозорість використання грантових коштів.

Нагадаємо! Фонд підтримки транспорту України був створений для оперативного реагування на виклики, спричинені російськими атаками. До приєднання Німеччини фінансову участь у проєкті вже взяли Швеція, Норвегія, Литва та Естонія. Як підкреслив Калашник, успішна реалізація перших проєктів стане фундаментом для залучення нових донорів та розширення масштабів допомоги транспортній галузі.

Раніше ми писали, що польський залізничний оператор PKP LHS готується витратити від 350 до 400 мільйонів злотих на придбання 12 нових тепловозів, спеціально адаптованих для широкої колії 1520 мм. Ця техніка обслуговуватиме стратегічно важливий маршрут від українського прикордонного переходу Грубешів–Ізов до польського Славкува.