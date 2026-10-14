Кто выделил средства и что с ними будет сделано

Германия официально присоединилась к Фонду поддержки транспорта Украины, внеся грантовый взнос в размере 1 миллиона евро. Благодаря этому общий объем финансирования от стран-партнеров достиг 4,1 миллиона евро, о чем сообщил министр по восстановлению Николай Калашник в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, это первые реальные деньги, которые позволят протестировать механизм закупок на практике. "Среди первоочередных потребностей – локомотивы, специальная техника для восстановления поврежденной транспортной инфраструктуры и оборудование для электронных очередей на 11 автомобильных пунктах пропуска со странами ЕС", – отметил министр.

Обратите внимание! Для рядовых украинцев и бизнеса это означает более быстрое восстановление разрушенных дорог и сокращение времени ожидания на границах благодаря модернизации электронных очередей.

Как работает механизм закупок и кто контролирует деньги

Важно, что Украина лишь определяет приоритетные потребности, тогда как сами закупки проводит Центральное агентство управления проектами Литвы. Эта европейская структура напрямую заключает контракты с поставщиками и оплачивает их услуги, что гарантирует прозрачность использования грантовых средств.

Напомним! Фонд поддержки транспорта Украины был создан для оперативного реагирования на вызовы, вызванные российскими атаками. До присоединения Германии финансовое участие в проекте уже взяли на себя Швеция, Норвегия, Литва и Эстония. Как подчеркнул Калашник, успешная реализация первых проектов станет фундаментом для привлечения новых доноров и расширения масштабов помощи транспортной отрасли.

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