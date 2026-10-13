Какие суммы фигурируют, какими будут новые локомотивы и когда они начнут курсировать

Польский железнодорожный оператор PKP LHS готовится потратить от 350 до 400 миллионов злотых на приобретение 12 новых тепловозов, специально адаптированных для широкой колеи 1520 мм. Эта техника будет обслуживать стратегически важный маршрут от украинского пограничного перехода Грубешев–Изов до польского Славкува, что пишет Sektor kolejowy. Для украинского бизнеса это означает расширение "узких мест" в экспорте и более стабильную логистику в условиях войны.

Обратите внимание! Процесс закупки начнется на стыке 2026 и 2027 годов. Технические требования уже строго прописаны: локомотивы получат мощные двигатели от 2800 до 3000 кВт, нагрузку на ось до 22,5 тонн и будут соответствовать самому высокому экологическому стандарту Stage V. Интересно, что конструкторы предусмотрели возможность будущей переделки этих тепловозов под стандартную европейскую колею 1435 мм, что делает инвестицию максимально гибкой.

Первые поезда должны выйти на маршрут в течение 36 месяцев после подписания контракта. Полностью же завершить поставку всех 12 единиц планируется к 2032 году.

Что известно о предыстории и экономии на закупке

Подготовке к этому масштабному тендеру предшествовала важная бюрократическая победа. Еще 17 сентября 2026 года компания получила "зеленый свет" от Европейской комиссии на применение Технических спецификаций взаимодействия (TSI). Благодаря этому решению PKP LHS сможет существенно сократить расходы на оснащение локомотивов, сохранив при этом европейские стандарты безопасности.

Интересно! В настоящее время польский оператор располагает парком из 77 локомотивов, 27 единиц спецтехники и 94 специализированных вагонов. Расширение этого автопарка – это прямой сигнал о том, что Польша делает долгосрочную ставку на экономическое сотрудничество с Украиной, что непременно сыграет на руку нашим экспортерам.

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Ранее мы писали, что Россия наносит прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре, почему Украина почти исчерпала резерв локомотивов. Под угрозой оказались перевозки зерна и железной руды, что являются ключевыми источниками валюты для нашей экономики. От этого дефицита уже страдает портовая логистика, ведь без поездов доставить грузы к причалам просто невозможно.