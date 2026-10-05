Как нехватка техники сказывается на доходах фермеров

Россия целенаправленно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре, поэтому Украина практически исчерпала запас локомотивов. Как пишет Financial Times, под угрозой оказались перевозки зерна и железной руды, которые являются ключевыми источниками валюты для нашей экономики. От этого дефицита уже страдает портовая логистика, ведь без поездов доставить грузы к причалам просто невозможно.

Исполнительный директор терминала ТИС в порту "Южный" Никита Грубов отмечает, что только в их районе враг уничтожил три локомотива. Даже если черноморские порты будут работать, без железной дороги экспорт остановится. Для обычного фермера это означает невозможность продать урожай и падение закупочных цен.

"Я просто не могу это продать",

– жалуются аграрии, которые остаются без денег на следующую посевную.

Министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил, что правительство уже ведет переговоры с европейскими странами, у которых такая же ширина колеи, чтобы получить дополнительный подвижной состав.

Проблема с железной дорогой возникла на фоне масштабной морской блокады и отказа соседей помочь с транзитом. Напомним, ранее мы писали, что " Польша и Румыния отказались увеличить объемы транзита украинского зерна ", защищая собственных фермеров. В то же время из-за постоянных атак на порты государство " может недосчитаться до 8 миллиардов долларов " до лета 2027 года. Если европейские партнеры быстро не передадут нам локомотивы, до конца года в Украине могут остаться заблокированными миллионы тонн зерна, что станет тяжелым ударом по кошелькам украинцев и стабильности гривны.