Сколько денег может потерять государство

Удары врага по черноморским портам фактически парализовали главный канал экспорта украинского зерна. Из-за этого уже к лету 2027 года государство может недополучить как минимум 8 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

По оценке министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, эта сумма составляет примерно 20% всей прошлогодней экспортной выручки Украины.

Вместо запланированных 64 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции без разблокирования моря удастся вывезти лишь половину.

Почему железная дорога не спасет

Альтернативные сухопутные маршруты физически не способны покрыть морские объемы, ведь до полномасштабной войны более 90% экспорта агропродукции шло именно через Черное море.

Украина пытается компенсировать потери с помощью:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

железнодорожных перевозок;

автомобильных маршрутов через Европу.

Однако их мощностей недостаточно, чтобы заменить морской экспорт.

К тому же противник начал прицельно наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. В результате проблемой становится дефицит железнодорожной техники. По данным FT, из-за российских ударов Украина уже потеряла часть локомотивов и значительно истощила резервы.

В настоящее время правительство ведет сложные переговоры с европейскими партнерами о поставках новых поездов.

Как это сказывается на обычных фермерах и бизнесе

В итоге украинские аграрии оказались в ловушке. Часть фермеров не может продать собранное зерно или вынуждена соглашаться на более низкие цены.

Я просто не могу это продать,

– рассказал журналистам фермер Владимир Варбанец.

В то же время возникает дефицит мощностей для хранения нового урожая. Как отметил Высоцкий, в ближайшие месяцы Украине может не хватить места для примерно 11 миллионов тонн зерна.

Напомним, что на данный момент перспективы возобновления "зернового соглашения" остаются призрачными. Россия не спешит соглашаться на предложения о новом морском перемирии. Поэтому скорого возвращения к безопасному судоходству в ближайшее время ожидать не стоит.