Как сообщает издание Politico, на этой неделе министр аграрной политики Тарас Высоцкий лично прибыл в Брюссель для проведения переговоров. Чиновник просил европейских коллег увеличить пропускную способность логистических маршрутов и выделить 1,1 миллиарда евро на покрытие транспортных расходов. Однако Варшава и Бухарест заявили, что не будут делать ничего дополнительного, сославшись на защиту интересов своих фермеров.

Почему ситуация стала критической?

Ситуация критическая, очень критическая,

– подчеркнул Тарас Высоцкий.

В настоящее время по альтернативным маршрутам через европейские железные дороги, автомагистрали и реки удается вывезти менее половины необходимого экспортного объема.

Если морская блокада продлится, к концу года в Украине может остаться заблокированным до 35 миллионов тонн зерна. Без финансовой помощи у фермеров просто не будет средств для начала следующей посевной кампании.

Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35–40%,

– уточнил министр аграрной политики.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Позиция соседних стран

В Румынии официально заявили, что абсолютным приоритетом для них остаются интересы местных сельхозпроизводителей. Со своей стороны, польское министерство инфраструктуры сообщило, что не планирует никаких изменений для увеличения транзита украинской агропродукции.

Напомним, ранее мы писали, что из-за постоянных российских атак Украина не ожидает скорого перемирия в Черном море. В то же время имеющихся финансовых резервов отечественным аграриям хватит лишь до начала зимы.