Як повідомляє видання Politico, цього тижня міністр аграрної політики Тарас Висоцький особисто прибув до Брюсселя для переговорів. Урядовець просив європейських колег збільшити пропускну здатність логістичних шляхів та виділити 1,1 мільярда євро на покриття транспортних витрат. Проте Варшава та Бухарест заявили, що не робитимуть нічого додаткового, пославшись на захист інтересів власних фермерів.

Чому ситуація стала критичною?

Ситуація критична, дуже критична,

– підкреслив Тарас Висоцький.

Наразі альтернативними маршрутами через європейські залізниці, автошляхи та річки вдається вивезти менше половини необхідного експортного обсягу.

Якщо морська блокада триватиме, до кінця року в Україні може залишитися заблокованими до 35 мільйонів тонн зерна. Без фінансової допомоги фермери просто не матимуть коштів для старту наступної посівної кампанії.

Якщо ситуація збережеться до весни, посівні площі можуть скоротитися навіть на 35 – 40%,

– уточнив міністр аграрної політики.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Позиція країн-сусідів

У Румунії офіційно заявили, що абсолютним пріоритетом для них залишаються інтереси місцевих сільгоспвиробників. Зі свого боку, польське міністерство інфраструктури повідомило, що не планує жодних змін для збільшення транзиту української агропродукції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через постійні російські атаки Україна не очікує швидкого перемир'я в Чорному морі. Водночас наявних фінансових резервів вітчизняним аграріям вистачить лише до початку зими.