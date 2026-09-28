Торгова суперечка ЄС і Китаю загрожує Німеччині: компанії уже готуються до дефіциту

Німецькі компанії готуються до можливого нового загострення торівельних суперечок між Євросоюзом і Китаєм. Підприємства почали накопичувати запаси рідкісноземельних металів та іншої критично важливої сировини, побоюючись нових експортних обмежень від Пекіна.

Чого боїться німецький бізнес

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович 8 – 9 жовтня має вирушити до Пекіна для переговорів про скорочення величезного торгівельного дефіциту Євросоюзу з Китаєм. Він вже попередив, що Брюссель обмежить доступ китайських товарів на ринок, якщо домовленості так і не досягнуть, пише Politico.

На цьому тлі німецькі компанії побоюються відповіді Пекіна. Насамперед їх турбує ризик нових обмежень на експорт рідкісноземельних металів.

За словами представників галузі, деякі компанії вже накопичили запаси на кілька місяців, але більшість цього зробити не встигла.

Компанії зараз впадають у паніку і накопичують запаси,

– розповів один із представників німецьких підприємств.

Інший співрозмовник видання попередив, що посилення експортного контролю "сильно вдарило б по промисловості".

Як залежність від Китаю б'є по економіці ЄС

Наразі Китай контролює близько 60% світового видобутку рідкісноземельних елементів та 90% їхньої переробки.

Для європейського автопрому ця залежність взагалі сягає майже 100%.

Особливо залежна від китайських постачань німецька промисловість. Рідкісноземельні метали, зокрема, потрібні для виробництва:

електромобілів;

вітрових турбін;

центрів обробки даних;

і військових систем.

Все це робить галузь вкрай вразливою до будь-яких політичних рішень Пекіна.

Ми намагаємося продемонструвати силу, якої у нас просто немає,

– заявив керівник франкфуртської торгової компанії Tradium Маттіас Рует.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, якщо Китай повністю перекриє експорт, Європа та США зазнають прямих економічних збитків на суму понад 1,5 трильйона доларів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Пекін вже оголошував про розширення контролю над експортом рідкісноземельних металів та технологій їх переробки. Тоді ці заходи спричинили миттєве уповільнення виробництва та дефіцит на світових ринках. Згодом обмеження призупинили в рамках торгвельного перемир'я з Вашингтоном, і, за останніми даними, цей мораторій продовжили до січня.