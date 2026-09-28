Почему боится немецкий бизнес

Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович 8–9 октября должен отправиться в Пекин для переговоров о сокращении огромного торгового дефицита Евросоюза с Китаем. Он уже предупредил, что Брюссель ограничит доступ китайских товаров на рынок, если договоренности так и не будут достигнуты, пишет Politico.

На этом фоне немецкие компании опасаются ответа Пекина. Прежде всего их беспокоит риск введения новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов.

По словам представителей отрасли, некоторые компании уже накопили запасы на несколько месяцев, но большинство этого сделать не успело.

Компании сейчас впадают в панику и накапливают запасы,

– рассказал один из представителей немецких предприятий.

Другой собеседник издания предупредил, что ужесточение экспортного контроля "сильно ударило бы по промышленности".

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Как зависимость от Китая сказывается на экономике ЕС

В настоящее время Китай контролирует около 60% мировой добычи редкоземельных элементов и 90% их переработки.

Для европейского автопрома эта зависимость вообще достигает почти 100%.

Особенно зависима от китайских поставок немецкая промышленность. Редкоземельные металлы, в частности, необходимы для производства:

электромобилей;

ветровых турбин;

центров обработки данных;

и военных систем.

Все это делает отрасль крайне уязвимой к любым политическим решениям Пекина.

Мы пытаемся продемонстрировать силу, которой у нас просто нет,

– заявил руководитель франкфуртской торговой компании Tradium Маттиас Рует.

По оценкам Международного энергетического агентства, если Китай полностью перекроет экспорт, Европа и США понесут прямые экономические убытки на сумму более 1,5 триллиона долларов.

Напомним, в октябре прошлого года Пекин уже объявлял о расширении контроля над экспортом редкоземельных металлов и технологий их переработки. Тогда эти меры привели к мгновенному замедлению производства и дефициту на мировых рынках. Впоследствии ограничения были приостановлены в рамках торгового перемирия с Вашингтоном, и, по последним данным, этот мораторий продлили до января.