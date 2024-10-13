Чому у жовтні могла прийти нижча пенсія

У жовтні пенсії деяких українців можуть бути зменшені через застосування штрафних санкцій з боку Пенсійного фонду. Про що треба знати усім українцям, читайте далі.

Чому ПФУ може зменшити пенсію

Особа повинна вчасно інформувати Пенсійний фонд про певні зміни, зокрема про працевлаштування чи звільнення. Якщо пенсіонер не повідомить про вихід на роботу протягом 10 днів, він може отримати зайві виплати, нагадали у ПФУ.

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Відповідно якщо Пенсійний фонд виявляє порушення, пенсіонеру можуть зобов'язати повернути надмірно отримані кошти.

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Компенсація може здійснюватися двома шляхами:

добровільно – коли особа самостійно повертає надлишкові виплати;

– коли особа самостійно повертає надлишкові виплати; примусово – коли ПФУ утримує до 20% суми з пенсійних виплат.

Зверніть увагу! Це стосується пенсійних надбавок, які доступні лише тим, хто вийшов на пенсію та припинив працювати.