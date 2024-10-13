Почему ПФУ может уменьшить пенсию

Лицо должно вовремя информировать Пенсионный фонд об определенных изменениях, в частности о трудоустройстве или увольнении. Если пенсионер не сообщит о выходе на работу в течение 10 дней, он может получить лишние выплаты, напомнили в ПФУ.

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Соответственно если Пенсионный фонд выявляет нарушения, пенсионеру могут обязать вернуть излишне полученные средства.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении ПФУ.

Компенсация может осуществляться двумя путями:

добровольно – когда лицо самостоятельно возвращает избыточные выплаты;

– когда лицо самостоятельно возвращает избыточные выплаты; принудительно – когда ПФУ удерживает до 20% суммы с пенсионных выплат.

Обратите внимание! Это касается пенсионных надбавок, которые доступны только тем, кто вышел на пенсию и прекратил работать.