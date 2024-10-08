Как хотят выплачивать пенсии

Как сообщил народный депутат Тарас Тарасенко, документ предусматривает, что "Новая почта" сможет стать оператором пенсионных выплат через свою платежную систему NovaPay.

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Тарас Тарасенко Народный депутат Украины NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них также большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта" в селах.

Сейчас эти функции выполняют государственные учреждения: "Укрпочта" и "Ощадбанк".