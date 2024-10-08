Получают ли доплаты 65-летние пенсионеры
Если пенсия 65-летнего пенсионера меньше 40% от минимальной заработной платы, ему автоматически назначается доплата до указанного минимума, сообщают в ПФУ.
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Например, если минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, то минимальная пенсия должна быть не менее 3 200 гривен. Однако фактическая минимальная пенсия сейчас составляет 3 370 гривен.
Обратите внимание! Доплата к пенсии начисляется автоматически, и не требует обращения в Пенсионный фонд.
Возрастные надбавки к пенсиям
Стоит отметить, что после достижения 70 лет пенсионеры имеют право на автоматическую доплату по возрасту. Размер этой доплаты зависит от возраста пенсионера и увеличивается с годами. В частности:
- пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;
- пенсионеры от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- пенсионеры, старше 80 лет – 570 гривен.