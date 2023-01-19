Низькі зарплати, а резюме у три рази більше, ніж вакансій: як війна змінила ринок праці

В умовах війни ринок праці зазнав змін. Зокрема попит переважає пропозицію, а більшість роботодавців протягом року залишали зарплати працівників без змін.

Як змінився ринок праці

Понад 53% українців втратило роботу у березні 2022 року через те, що компанія, у якій вони працювали, припинила свою діяльність.

Наразі безробіття перевищує 30%, однак Держстат не веде статистику, оскільки деякі території України тимчасово окуповані, тож відомство не може провести точні розрахунки.

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НБУ прогнозує, що рівень безробіття в Україні скоротиться до 22,3% наприкінці 2023 й до 16,5% наприкінці 2024 року.

Як змінювалась кількість безробітних відносно вакансій / Інфографіка Центр зайнятості

Що відбувається з зарплатою

На початок січня цього року зарплата повернулась на довоєнний рівень, згідно з даними Work.ua, однак враховуючи інфляцію на рівні 26%, реальні зарплати суттєво знизились.

Також у 2023 році бізнес очікує відновлення економіки, проте більшість підприємств не планують наймати додаткових працівників, а значний рівень безробіття не стимулює підвищувати зарплати:

73% власників бізнесу говорять про підвищення зарплат,

26% залишать їх на поточному рівні.

Очікування підприємств щодо зайнятості / Інфографіка НБУ

Перекваліфікація працівників

Відновлювались галузі не рівномірно за регіонами через окупацію територій та ведення бойових дій. Найшвидше процес стався в областях, котрі знаходяться у західній частині країни – Львівській та Івано-Франківській. Найбільший попит був на фахівців у сфері послуг (торгівля, логістика, ресторани).

На думку експертів, суттєвим викликом під час відбудови України буде перекваліфікація працівників та інтеграція до ринку праці ветеранів, переселенців (ВПО) та біженців, які повертатимуться.

Разом з тим центри зайнятості пропонують українцям різні програми перекваліфікації, таким чином даючи можливість перекваліфікації та здобути нову затребувану на ринку спеціальність. Також Державний центр зайнятості спільно з Мінекономіки запустили програму "Національний кадровий резерв", а уряд планує розширити програму громадських робіт (проте наразі до неї залучено не так багато людей).