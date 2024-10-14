Нобелівська премія з економіки: відомо, хто став переможцем

Сьогодні стало відомо, хто став переможцем Нобелівської премії з економіки. Нагороду отримав Дарен Асемогл.

Нобелівська премія з економіки

Сьогодні стало відомо, що Нобелівську премію з економіки отримав Дарон Асемогл.

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Нагороду він отримав за дослідження того, як формуються органи влади і як вони впливають на суспільний благоустрій.

Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук 2024 року в пам’ять про Альфреда Нобеля Дарону Ацемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу А. Робінсону "за дослідження того, як формуються інституції та впливають на процвітання",

– написали на офіційній сторінці премії.

Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон теж отримали нагороди за дослідження економічної нерівності між країнами. Одне із найважливіших питань — це роль громадських інститутів.

Зауважте! Учені встановили зв’язок між більш інклюзивними інституціями та верховенством закону з благоустроєм у різних країнах.