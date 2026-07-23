Новий пакет допомоги: Ірландія виділяє підтримку для України

У четвер, 23 липня, прем'єр-міністр Ірландії Мікал Мартін та міністерка закордонних справ та торгівлі Гелен Макенті оголосили про новий пакет двосторонньої допомоги Україні. Сума становить 125 мільйона євро.

Яку допомогу надала Україні Ірландія

Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва, щоб висловити солідарність ірландського народу з Україною перед обличчям незаконної агресивної війни Росії, про що йдеться на сайті уряду країни.

Новий пакет допомоги для України передбачає:

100 мільйонів євро на забезпечення пріоритетним нелетальним військовим обладнанням;

25 мільйонів євро на підтримку відновлення та захисту критичної інфраструктури України, з особливим акцентом на енергетичний сектор напередодні зими.

Ірландія з лютого 2022 року вже надала Україні допомогу на понад 550 мільйонів євро.

До цієї суми входять:

понад 254 мільйони євро гуманітарної та стабілізаційної допомоги (зокрема 27 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору); понад 200 мільйонів євро військової допомоги; 94 мільйони євро нелетальної військової підтримки Україні через Європейський фонд миру (European Peace Facility, EPF).

Окремо Сили оборони Ірландії передали Україні різне обладнання: радіолокаційні системи, транспортні засоби та системи супутникового зв'язку.

Після перерахування допомоги у розмірі 125 мільйонів євро загальний обсяг допомоги Ірландії Україні перевищить 670 мільйонів євро.

Що ще відомо про допомогу Україні

Нагадаємо, що Велика Британія доєдналась до програми Ukraine Support Loan. Відтепер Україна зможе закуповувати продукцію британських оборонних виробників.

Також стало відомо, що Україна може не отримати затверджену раніше військову допомогу від США. Її можуть заморозити до 2029 року.