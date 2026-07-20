Яку допомога отримала Україна

А з березня 2022 року в країну надійшло 2 505 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням, про що повідомили в Міністерстві енергетики.

Ще з початку 2026 року зі складів хабу відправили 490 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 4,4 тисячі тонн. Зокрема, 2 527 генераторів, 97 трансформаторів та 162 одиниці блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Підтримку Україні надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, Китаю, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Також Міненерго очікує на надходження ще 882 генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ.

Енергетичну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році надали 39 країн, зокрема: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Туреччина, Китайська Народна Республіка.

Таким чином, партнери продовжують підтримку України. Зокрема, енергетичну, яка так потрібна країні під час регулярних ударів Росії.

Що ще відомо про допомогу від союзників України

Нагадаємо, що Україна отримує енергетичну допомогу ще з початку року. Наприклад, з 26 січня по 10 лютого, в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.

А станом на 6 липня було відомо, що до країни надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання. Загалом допомогу для України спрямували 39 країн.