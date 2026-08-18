Нова хвиля кризи вже накриває Росію з головою: на АЗС немає пального, а людей затримують

Друга хвиля паливної кризи накриває Росію. У неділю, 16 серпня, бензин або дизельне пальне були доступні лише на 28,1% АЗС по країні, тоді як тиждень тому раніше показник становив 41%.

Що відбувається з пальним у Росії у серпні

За останні сім днів доступність пального знизилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані, про що пише російське ЗМІ "Известия".

Кореспонденти видання у понеділок, 17 серпня, перевірили 21 АЗС у Москві та Московській області.

Бензин А-92 був у продажу лише на семи з них;

А-95 – на шести;

А-98 – на п’яти.

Провідний аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков пояснив, що нова хвиля дефіциту виникла через тривалі атаки та позапланові ремонти на нафтопереробних заводах.

Нагадаємо, що паливна криза знову накриває Росію. Обмеження вже повернулися у низку регіонів. А деякі заправки "порожні" навіть у столиці.

Ба більше, росіян вже почали затримувати та штрафувати за скарги. Про це пише "Медиазона".

Ще у неділю, 16 липня, п’ятеро жителів міста Волгоград записали колективне звернення до голови Слідчого комітету біля автозаправки через дефіцит пального. Але після цього їх затримали.

Водночас імпорт не дуже рятує Кремль. Бензин з Індії так і не потрапив до росіян. Нафтові компанії не змогли узгодити ціну його реалізації.