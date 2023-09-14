Скорочення депозитних ставок: у якій валюті краще тримати збереження

Протягом 3 тижнів більшість банків переглянуть дохідність та бажану строковість нових депозитів. Так, фінансові установи остаточно переорієнтуються на залучення вкладень із розміщенням від 3 до 6 місяців.

Як змінилася депозитна ставка

У розмові з 24 Каналом банкір Дмитро Замотаєв розповів, як вплине зниження облікової ставки з 22 відсоткових пунктів до 20% на вклади українців. Варто розуміти, що подальше зниження ставок за депозитними сертифікатами вплине на ставки за гривневими депозитами.

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На думку Замотаєва, банки будуть орієнтуватися на депозити від 3 до 6 місяців, знижуючи ставку до 15%. Своєю чергою, депозити із розміщенням від 9 до 12 місяців також скоротяться до 14 – 15%. Таким чином, за останні 3 місяці ставки за гривневими депозитами знизяться в середньому на 3 – 5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За нашим прогнозом, у найближчі 2 – 4 тижні частка вкладів з розміщенням до 6 місяців може зрости до 60 – 65% від усіх вкладів, враховуючи також валютні депозити.

Щоб зрозуміти вигідність того чи іншого депозиту для громадян, варто "відмінусувати" інфляційний прогноз (наразі він становить 10,8% до кінця року). Отже, попри зниження ставок через суттєве зміцнення гривні, прибутковість вкладів у національній валюті залишається на досить високому рівні: від 4% до 6% річних. Наразі це найбільш прибутковий механізм не лише для збереження наявних статків, а ще й для їхнього примноження.

На думку банкіра, може зрости популярність вкладів з розміщенням від 3 до 6 місяців. Головні причини цього полягають у відносно невеликому терміні вкладу, тобто можливості отримання швидкого доходу, а також у досить високому рівні "чистого" прибутку – від 4% річних.

Середні ставки за доларовими депозитами поступово "дотягнуться" 2,5% і навіть трохи вище (максимум – 3,5%), а середній прибуток вкладів у євро сягне 2% (максимум 2,3 – 2,5% річних). Поступово зростатиме й частка валютних вкладів у загальній структурі депозитів: до кінця вересня вона складе до 18%, а у подальші місяці до 20 – 23%,

– прогнозує Замотаєв.

Таким чином, ситуація в сегменті депозитів залишається в досить прогнозованому стані – на ринку відбуватиметься поступове скорочення ставок за гривневими депозитами, але зі збереженням високого рівня "чистого" прибутку, натомість відсотки за валютними вкладами поступово зростатимуть, але без надмірної рвучкості.