Що вирішили в НБУ
Під час чергового засідання комітету монетарної політики НБУ облікову ставку знизили цього разу до 20%, передає 24 Канал. Це вдруге поспіль регулятор знижує рівень. Минулого разу, у липні, облікову ставку із 25% понизили до 22%.
До теми Знизити чи підвищити: яке рішення може ухвалити Нацбанк щодо облікової ставки
Що таке облікова ставкаЗа допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то збільшує й коли контрольована навпаки знижує. Також зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками.
Чи справдилися прогнози
Ще раніше експерти прогнозували зниження. Відтак голова правління Юнекс Банку Іван Світек розповів 24 Каналу, що регулятор може знизити ставку з 22% до 20%, а директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв – до 20 – 21%.
- Серед факторів, які вплинули на зниження є майбутній рівень інфляції, який не перевищить 10,8%, продовження міжнародної макрофінансової підтримки та накопичення резервів.
- Як зазначив Світек, ще під час липневого засідання монетарного комітету більшість його членів прогнозували зниження облікової ставки до кінця року ще до 18 – 19%.
Якими будуть ставки за гривневими депозитами
Дмитро Замотаєв зауважив, що якщо облікова ставка сягне 20%, то "комерційні" іпотечні кредити та автокредити на придбання нових авто втратять в середньому 3 – 5 відсоткові пункти.
Втім ставки на гривневі депозити поступово знижуватимуться, а саме:
- на вклади від 3 місяців до 6 місяців – до 14% річних,
- на депозити з терміном від 6 місяців до 1 року – до 16% річних.
При цьому прибутковість гривневих вкладів залишатиметься досить високою: залежно від терміну вкладу "чистий" прибуток становитиме від 3% до 6%,
– каже співрозмовник.
Відтак стає зрозуміло, що у випадку зниження облікової ставки, ставки за вкладами падатимуть теж.