На скільки можуть знизити облікову ставку

Чергове засідання комітету монетарної політики НБУ відбудеться 14 вересня. У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв прогнозує, що під час цього засідання облікова ставка може бути знижена.

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Очікується, що зниження відбудеться на 1 – 2 відсоткові пункти – до 20 – 21%. Нагадуємо, наприкінці липня цього року НБУ знизив облікову ставку до 22%.

Для подальшого зниження облікової ставки достатньо економічних умов, каже Замотаєв:

рівень інфляції, який за прогнозом не перевищить 10,8%;

міжнародна макрофінансова підтримка дає змогу наповнювати державний бюджет (скоротити розрив між видатками та доходами);

крім того, накопичити міжнародні резерви, які вже перевищили 42 мільярди доларів;

макропрогноз також можна вважати цілком позитивним.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Очікується, що до кінця року зростання ВВП становитиме майже 3%, що більш як на 1% більше попереднього прогнозу. Гривня зараз міцна, тому немає потреби для штучного збільшення вартості грошей.

Іван Світек, голова правління Юнекс Банку, теж, під час розмови з 24 Каналом, спрогнозував зниження рівня облікової ставки цього тижня. Все через те, що динаміка, з якою уповільнюється зростання споживчих цін, знову перевищила вже двічі покращені очікування Нацбанку.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Зважаючи на інфляційну динаміку є всі передумови очікувати на зниження ставки до 20% вже у найближчий четвер.

За його слова, під час липневого засідання монетарного комітету більшість його членів прогнозували зниження облікової ставки до кінця року ще до 18 – 19%.

Ці оцінки також можуть бути переглянуті, проте якщо спиратися саме на них, за три засідання монетарного комітету, що залишилися до кінця року, ставка має знизитися на 3 – 4% впродовж наступних трьох місяців.

Прибутковість вкладів: що буде

Дмитро Замотаєв розповідає, що банківський сектор ще з липня готувався до суттєвого зниження облікової ставки. Відтак заздалегідь готувалися та коригувалися умови за власними кредитними та депозитними продуктами.

Звісно, може говорити, що облікова ставка у 20% – це стимул для досить активних змін впродовж 1 – 1,5 місяця в кредитуванні та гривневих депозитах,

– додає пан Дмитро.

Цікаво, ринок очікує, що за збереження наявної економічної кон’юнктури, ближче до кінця року розмір облікової ставки скоротиться до 18%. Це пришвидшить розвиток основних банківських продуктів.

Відтак за облікової ставки у 20% "комерційні" іпотечні кредити та автокредити на придбання нових авто "втратять" в середньому 3 – 5 відсоткові пункти. Щодо гривневих депозитів, то ставки за ними поступово знижуватимуться:

до 14% річних – на вклади від 3 місяців до 6 місяців,

до 16% річних – на депозити з терміном від 6 місяців до 1 року.

При цьому прибутковість гривневих вкладів залишатиметься досить високою: залежно від терміну вкладу "чистий" прибуток становитиме від 3% до 6%.

Таким чином, зниження облікової ставки стане досить потужним сигналом для подальшої лібералізації кредитних та гривневих депозитних програм,

– підсумовує Замотаєв.

За прогнозами Світека, формула дохідності депозитних сертифікатів, норми резервування для коштів на поточних рахунках залишаться незмінними.

Зниження облікової ставки на 2% призведе до майже миттєвого зниження ставок за гривневими вкладами у банках, що пропонують найвищі відсотки. Зараз максимум дохідності на рівні 19 – 19,5% річних можна отримати у невеликих та середніх банках при розміщенні коштів у гривні на тримісячних вкладах,

– пояснює він.

Саме ці ставки будуть переглянуті в бік зменшення на ті ж 2% в першу чергу. Великі системні банки, що не пропонують таких ставок за вкладами, ймовірно, не поспішатимуть із переглядом.

Загальний тренд є очевидним: у міру зниження облікової ставки падатимуть й ставки за вкладами.

Основні тренди в сегментів депозитів

Наступного тижня будуть характерні такі висхідні тренди:

поступове скорочення відсотків за гривневими вкладами – до 14% на депозити від 3 місяців до 6 місяців і до 15 – 16% на депозити від 9 місяців до 1 року;

зростання популярності депозитів із розміщенням від 3 місяців до 6 місяців з причин досить високої прибутковості та відносного короткого терміну вкладів;

залежно від терміну вкладів, "чистий" прибуток гривневих депозитів з урахуванням інфляції збережеться на рівні 4 – 6%;

поступове зростання середніх ставок за валютними вкладами: до 2,3 – 2,5% на річні депозити в доларах та до 2% на вклади у євро;

зростання частки валютних депозитів від загального обсягу вкладів – до 20% в структурі всіх вкладів.

Власне середина вересня лише зміцнить наявні тренди без особливих різких стрибків. А можливе зменшення облікової ставки на 1 – 2 відсоткові пункти для комбанків стане додатковою мотиваційною обставиною до швидших змін у власних депозитних програмах.

Зі слів Дмитра Замотаєва наразі економічне тло є досить сприятливим для подальшого розвитку як гривневих, так і валютних депозитів.

Саме тому, ми схильні до висновку, що вже до другої половини жовтня будуть майже оформлені нові "рубежі" для ставок за депозитами,

– зауважує він.

Зверніть увагу! Залежно від терміну розміщення середні ставки становитимуть від 14% до 16% у гривні та 2 – 2,5% на вклади у євро та доларах.

"Конвертаційні" депозити

Депозитний зріз буде неповним, якщо не згадати про поновлення цікавості громадян до "конвертаційних" депозитів.

Нагадаю, що на початку року задля "гасіння" досить високого попиту на іноземну валюту регулятор запровадив на ринку можливість громадянам купувати безготівкову валюту за курсом Нацбанку на суму в еквіваленті до 100 тисяч гривень, але з обов’язковим її розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців,

– пояснює співрозмовник.

Майже весь серпень ситуація на валютному ринку була досить неспокійною: на фоні очікування повернення плаваючого курсу, а також у зв’язку з тим, що одна з великих мереж обмінних пунктів припинила роботу, а інші обмінники, страхуючи свої ризики, просто зачинилися, потенційні можливості громадян вільно купувати та продавати валюту суттєво знизилася.

Частка операцій обмінних пунктів на готівковому ринку становить понад 50%. А скорочення можливостей спровокувало зростання валютних курсів в середньому на 1,5 – 2 гривень.

Були введені оперативні заходи, щоб повернути баланс між попитом та пропозицією на валютному ринку:

збільшення ліміту продажу банками валюти для населення до еквівалента у 50 тисяч гривень й без підтвердження підстав або зобов'язань;

вдвічі збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тисяч гривень із подальшим її розміщенням на депозитах.

Звісно, такі депозити можна вважати більш "тактичними" (ситуативними), мета яких, перш за все, полягає в приборканні попиту на валюту. Я вважаю, що цей вид вкладів не здатен скласти конкуренцію гривневим депозитам з розміщенням від 3 місяців до 6 місяців, не кажучи вже про валютні вклади,

– зауважує Замотаєв.

Головна причина полягає в тому, популярність таких вкладів залежатиме від поточної ситуації на валютному ринку. Повернення до плаваючого курсу означатиме автоматичне скасування офіційного. Тобто на ринку діятиме "комерційний" курс валют, а це означатиме, що громадянам стане просто не вигідно купувати безготівкову валюту.

Однак незначне зростання популярності конвертаційних депозитів може спостерігатися певний час без глобального впливу на основні депозитні тренди.