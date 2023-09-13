На сколько могут снизить учетную ставку

Очередное заседание комитета монетарной политики НБУ состоится 14 сентября. В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев прогнозирует, что в ходе этого заседания учетная ставка может быть снижена.

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Ожидается, что снижение произойдет на 1 – 2 процентных пункта – до 20 – 21%. Напомним, в конце июля этого года НБУ снизил учетную ставку до 22%.

Для дальнейшего снижения учетной ставки достаточно экономических условий, говорит Замотаев:

уровень инфляции, по прогнозу, не превысит 10,8%;

международная макрофинансовая поддержка позволяет наполнять государственный бюджет (сократить разрыв между расходами и доходами);

кроме того, накопить международные резервы, которые уже превысили 42 миллиарда долларов;

Макропрогноз также можно считать вполне положительным.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ожидается, что к концу года рост ВВП будет составлять почти 3%, что более чем на 1% больше предыдущего прогноза. Гривна сейчас крепкая, поэтому нет нужды для искусственного увеличения стоимости денег.

Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка, тоже, во время разговора с 24 Каналом, спрогнозировал снижение уровня учетной ставки на этой неделе. Все потому, что динамика, с которой замедляется рост потребительских цен, снова превысила уже дважды улучшенные ожидания Нацбанка.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Учитывая инфляционную динамику есть все предпосылки ожидать снижения ставки до 20% уже в ближайший четверг.

По его словам, на июльском заседании монетарного комитета большинство его членов прогнозировали снижение учетной ставки до конца года еще до 18 – 19%.

Эти оценки также могут быть пересмотрены, однако если опираться именно на них, за три оставшихся до конца года заседания монетарного комитета, ставка должна снизиться на 3 – 4% в течение следующих трех месяцев.

Доходность вкладов: что будет

Дмитрий Замотаев рассказывает, что банковский сектор еще с июля готовился к существенному понижению учетной ставки. Следовательно, заранее готовились и корректировались условия по собственным кредитным и депозитным продуктам.

Конечно, может говорить, что учетная ставка в 20% – это стимул для достаточно активных изменений в течение 1 – 1,5 месяца в кредитовании и гривневых депозитах,

– добавляет Дмитрий.

Интересно, рынок ожидает, что при сохранении существующей экономической конъюнктуры ближе к концу года размер учетной ставки сократится до 18%. Это ускорит развитие основных банковских продуктов.

Следовательно, при учетной ставке в 20% "коммерческие" ипотечные кредиты и автокредиты на приобретение новых авто "потеряют" в среднем 3 – 5 процентных пункта. Что касается гривневых депозитов, то ставки по ним будут постепенно снижаться:

до 14% годовых – на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев,

до 16% годовых – на депозиты со сроком от 6 месяцев до 1 года.

При этом доходность гривневых вкладов будет оставаться достаточно высокой: в зависимости от срока вклада "чистая" прибыль составит от 3% до 6%.

Таким образом, снижение учетной ставки станет достаточно мощным сигналом для дальнейшей либерализации кредитных и гривневых депозитных программ.

– заключает Замотаев.

По прогнозам Свитека, формула доходности депозитных сертификатов, нормы резервирования средств на текущих счетах останутся неизменными.

Снижение учетной ставки на 2% приведет к почти мгновенному снижению ставок по гривневым вкладам в банках, предлагающих самые высокие проценты. Сейчас максимум доходности на уровне 19-19,5% годовых можно получить в небольших и средних банках при размещении средств в гривне на трехмесячных вкладах.

– объясняет он.

Именно эти ставки будут пересмотрены в сторону уменьшения на те же 2% в первую очередь. Большие системные банки, не предлагающие таких ставок по вкладам, вероятно, не спешат с пересмотром.

Общий тренд очевиден: по мере снижения учетной ставки будут падать и ставки по вкладам.

Основные тренды в сегментах депозитов

На следующей неделе будут характерны следующие восходящие тренды:

постепенное сокращение процентов по гривневым вкладам – до 14% на депозиты от 3 месяцев до 6 месяцев и до 15 – 16% на депозиты от 9 месяцев до 1 года;

рост популярности депозитов с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев по причине достаточно высокой доходности и относительного короткого срока вкладов;

в зависимости от срока вкладов "чистая" прибыль гривневых депозитов с учетом инфляции сохранится на уровне 4 – 6%;

постепенное увеличение средних ставок по валютным вкладам: до 2,3 – 2,5% на годовые депозиты в долларах и до 2% на вклады в евро;

рост доли валютных депозитов от общего объема вкладов – до 20% в структуре всех вкладов.

Собственно, середина сентября лишь укрепит имеющиеся тренды без особых резких скачков. А возможное уменьшение учетной ставки на 1 – 2 процентных пункта для комбанков станет дополнительным мотивационным обстоятельством к более быстрым изменениям в собственных депозитных программах.

По словам Дмитрия Замотаева, сейчас экономический фон достаточно благоприятен для дальнейшего развития как гривневых, так и валютных депозитов.

Именно поэтому мы склонны к выводу, что уже ко второй половине октября будут почти оформлены новые "рубежи" для ставок по депозитам.

– замечает он.

Обратите внимание! В зависимости от срока размещения средние ставки составят от 14% до 16% в гривне и 2 – 2,5% на вклады в евро и долларах.

"Конвертационные" депозиты

Депозитный срез будет неполным, если не упомянуть о возобновлении интереса граждан к "конвертационным" депозитам.

Напомним, что в начале года для "погашения" достаточно высокого спроса на иностранную валюту регулятор ввел на рынке возможность гражданам покупать безналичную валюту по курсу Нацбанка на сумму в эквиваленте до 100 тысяч гривен, но с обязательным ее размещением на депозитах сроком от 3 месяцев,

– объясняет собеседник.

Почти весь август ситуация на валютном рынке была достаточно беспокойной: на фоне ожидания возвращения плавающего курса, а также в связи с тем, что одна из крупных сетей обменных пунктов прекратила работу, а другие обменники, страхуя свои риски, просто закрылись, потенциальные возможности граждан свободно покупать и продавать валюту существенно снизились.

Доля операций обменных пунктов на наличном рынке составляет свыше 50%. А сокращение возможностей спровоцировало рост валютных курсов в среднем на 1,5 – 2 гривны.

Были введены оперативные меры по возвращению баланса между спросом и предложением на валютном рынке:

увеличение лимита продажи банками валюты для населения до эквивалента в 50 тысяч гривен и без подтверждения оснований или обязательств;

увеличение лимита вдвое на приобретение безналичной валюты до 200 тысяч гривен с последующим ее размещением на депозитах.

Конечно, такие депозиты можно считать более "тактическими" (ситуативными), цель которых прежде всего заключается в укрощении спроса на валюту. Я считаю, что этот вид вкладов не способен составить конкуренцию гривневым депозитам с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев, не говоря уже о валютных вкладах.

– замечает Замотаев.

Главная причина заключается в том, что популярность таких вкладов будет зависеть от текущей ситуации на валютном рынке. Возврат к плавающему курсу будет означать автоматическую отмену официального. То есть на рынке будет действовать "коммерческий" курс валют, а это будет означать, что гражданам станет просто невыгодно покупать безналичную валюту.

Однако незначительный рост популярности конвертационных депозитов может наблюдаться некоторое время без глобального влияния на основные депозитные тренды.