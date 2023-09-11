Очікування щодо ВВП зросли

Юлія Свириденко зазначила, що навіть втративши 29,6% ВВП минулого року, Україні вдалося берегти фінансову стабільність.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання у 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП.

На її думку, можна чекати на зростання економіки на рівні 3,5% – у 2024 році та ще на 6,8% – у 2025 році.

Нагадаємо! У червні Мінекономіки навпаки погіршило свої очікування з 3,2% до 2,8% через руйнування Каховської ГЕС та негативні очікування щодо врожаю.

Натомість НБУ спрогнозував, що ріст реального ВВП становитиме 3,5% у 2024 році, а у 2025 році – на 6,8%.

Прогнози щодо інфляції та безробіття

У Міністерстві висловили думку, що споживча інфляція сповільниться до 10,6% у 2023 році.

Це відбувається незважаючи на руйнування Росією Каховської дамби та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального. Ми прогнозуємо, що у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись,

– пояснила Свириденко.

Також може знизитися рівень безробіття до 19% цього року. натомість у 2024-2025 роках – до 16,9% і 14,4% відповідно.

Прогнози на зерно і метал

Прогнози щодо врожаю та експорту теж покращилися. Таким чином Мінекономіки очікує експорт не менше 50 мільйонів тонн зернових і олійних культур, а також – не менше 10 мільйонів тонн олії і шроту.

Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику - переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають. Перед сезоном великого експорту, який розпочнеться в листопаді з експорту кукурудзи, ми плануємо запровадити дві схеми страхування - одну за підтримки українського уряду та одну за підтримки ЄБРР,

– додала міністерка.

Зросло і виробництво металургійної галузі, хоча воно досі майже в 4 рази менше ніж до 2022 року. До кінця цього року очікується виробництво 6 мільйонів тонн сталі.