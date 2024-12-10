Підхід до пенсійних виплат: що буде після запровадження "другої пенсії"

З 1 січня 2026 року в Україні планується запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи, відомого як "друга пенсія". Вона стане доповненням до чинної солідарної системи, дозволяючи отримувати виплати з особистих накопичень.

Як зміниться пенсійна система

Розмір пенсій залежатиме від коштів, які людина накопичить на своєму персональному рахунку, а не від спільного "казана", як це працює зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок України.

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Нинішня солідарна система функціонує за принципом перерозподілу: внески працюючих громадян йдуть на виплати пенсіонерам. Однак через демографічні проблеми, зниження народжуваності та високий рівень еміграції система стикається з дефіцитом.

Зауважте! Крім того, діюча модель часто сприймається як несправедлива, адже розмір пенсій може суттєво відрізнятися навіть у людей з однаковим стажем і заробітком, залежно від року виходу на пенсію.

Нова реформа покликана модернізувати солідарний рівень і впровадити накопичувальну систему, у якій кожен українець матиме власний рахунок для пенсійних внесків.

Накопичувальна пенсія – як це працюватиме

Основою накопичувальної системи стане персональний пенсійний рахунок, який відкриватимуть для кожного працюючого громадянина. На цей рахунок будуть надходити внески:

Від роботодавця – частина єдиного соціального внеску.

– частина єдиного соціального внеску. Від держави – у вигляді додаткових коштів.

– у вигляді додаткових коштів. Від самого працівника – якщо він вирішить робити добровільні внески.

Гроші на рахунку залишатимуться власністю громадянина. Їх інвестуватимуть у різні фінансові інструменти, щоб захистити від інфляції та забезпечити приріст капіталу.

Форми отримання виплат після виходу на пенсію:

Довічна пенсія – регулярні виплати до кінця життя. Пенсія на визначений строк – виплати протягом обраного періоду. Якщо період завершиться, виплати припиняться.

У разі смерті накопичені кошти можна буде передати у спадок:

Для довічної пенсії – лише протягом перших 10 років.

Для строкової пенсії – на весь період, який залишився.

Перерахунок пенсійних балів та базова пенсія

Кількість пенсійних балів, зароблених під час трудової діяльності, буде переведена у вартість пенсії під час виходу на пенсію. Крім того, кожен пенсіонер отримуватиме базову пенсію, що становитиме 30% від мінімальної зарплати (для 2026 року це буде 1 848 гривень).

Етапи впровадження реформи

Реформа буде впроваджена поетапно:

Зміни в солідарному рівні набудуть чинності з 1 липня 2025 року;

Запуск накопичувального рівня відбудеться з 1 січня 2026 року.

Вік для виходу на пенсію

Щоб визначити свій пенсійний вік, необхідно врахувати кількість стажу. Наприклад: