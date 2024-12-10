Як зміниться пенсійна система
Розмір пенсій залежатиме від коштів, які людина накопичить на своєму персональному рахунку, а не від спільного "казана", як це працює зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок України.
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Нинішня солідарна система функціонує за принципом перерозподілу: внески працюючих громадян йдуть на виплати пенсіонерам. Однак через демографічні проблеми, зниження народжуваності та високий рівень еміграції система стикається з дефіцитом.
Зауважте! Крім того, діюча модель часто сприймається як несправедлива, адже розмір пенсій може суттєво відрізнятися навіть у людей з однаковим стажем і заробітком, залежно від року виходу на пенсію.
Нова реформа покликана модернізувати солідарний рівень і впровадити накопичувальну систему, у якій кожен українець матиме власний рахунок для пенсійних внесків.
Накопичувальна пенсія – як це працюватиме
Основою накопичувальної системи стане персональний пенсійний рахунок, який відкриватимуть для кожного працюючого громадянина. На цей рахунок будуть надходити внески:
- Від роботодавця – частина єдиного соціального внеску.
- Від держави – у вигляді додаткових коштів.
- Від самого працівника – якщо він вирішить робити добровільні внески.
Гроші на рахунку залишатимуться власністю громадянина. Їх інвестуватимуть у різні фінансові інструменти, щоб захистити від інфляції та забезпечити приріст капіталу.
Форми отримання виплат після виходу на пенсію:
- Довічна пенсія – регулярні виплати до кінця життя.
- Пенсія на визначений строк – виплати протягом обраного періоду. Якщо період завершиться, виплати припиняться.
У разі смерті накопичені кошти можна буде передати у спадок:
- Для довічної пенсії – лише протягом перших 10 років.
- Для строкової пенсії – на весь період, який залишився.
Перерахунок пенсійних балів та базова пенсія
Кількість пенсійних балів, зароблених під час трудової діяльності, буде переведена у вартість пенсії під час виходу на пенсію. Крім того, кожен пенсіонер отримуватиме базову пенсію, що становитиме 30% від мінімальної зарплати (для 2026 року це буде 1 848 гривень).
Етапи впровадження реформи
Реформа буде впроваджена поетапно:
- Зміни в солідарному рівні набудуть чинності з 1 липня 2025 року;
- Запуск накопичувального рівня відбудеться з 1 січня 2026 року.
Вік для виходу на пенсію
Щоб визначити свій пенсійний вік, необхідно врахувати кількість стажу. Наприклад:
- Якщо вам виповнюється 60 років цього року, потрібно мати не менше 31 року стажу;
- За наявності 21-30 років стажу, пенсію можна отримати в 63 роки;
- Якщо стаж менший за 21 рік, пенсія надається тільки в 65 років.