Збільшення видобутку газу: в Україні запустили нову свердловину

Група Нафтогаз ввела в експлуатацію нову розвідувальну свердловину. Її добовий дебіт складає 150 тисяч кубометрів газу.

Що відомо про нову свердловину

Глибина свердловини складає 5 400 метрів, повідомляє 24 канал з посиланням на компанію.

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Так збільшення видобутку газу має стратегічне значення для енергетичної безпеки України в умовах повномасштабної війни.

Дякую колегам за послідовну та ефективну роботу в цьому напрямку, –

зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження очільника НАК "Нафтогаз України".

Зверніть увагу! Наразі на зазначеному родовищі розпочато будівництво майданчика для наступної розвідувальної свердловини.

Який видобуток газу у 2025 році

За 11 місяців 2024 року підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" разом видобули понад 13,5 мільярда кубометрів блакитного палива.

Роман Чумак наголосив, що компанія постійно розвивається та збільшує видобуток газу. Крім того, команда долає всі виклики, пов’язані з війною, та продовжує забезпечувати українців теплом і паливом.