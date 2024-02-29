Санкції проти Росії продовжуються: яка з країн теж запровадила цінову стелю на російську нафту
29 лютого 2024, 17:23Читать новость на русском
Для того, щоб обмежити можливість Росії продовжувати проти України війну, ще одна країна приєдналася до санкцій проти продажу російської нафти. Таким чином, Нова Зеландія розширила санкційний пакет.
Що відомо про новий пакет санкцій
Про введення нового пакету санкцій стало відомо з офіційного сайту уряду Нової Зеландії. Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс заявив 29 лютого, що уряд країни сприяє підвищенню надійності системи санкцій.
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Що передбачають обмеження:
- введення цінового ліміту G7+ на нафту російського походження;
- заборону на експорт підсанкційних товарів до Росії та Білорусі через треті країни;
- обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.
Які організації та особи потрапили під обмеження
- Це організації, які закуповують технології російської оборонної промисловості;
- Особи, причетні до закупівлі зброї з Північної Кореї,
- Керівники деяких банків (йдеться про колишніх і нинішніх топменеджерів ВТБ, Ощадбанку та Газпромбанку),
- А серед нових підсанкційних осіб – колишній народний депутат України та кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук та директор російської Державної транспортної лізингової компанії Євген Дітріх,
- Крім того, родичі колишнього генпрокурора Росії Юрія Чайки, засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова та сенатора-мільярдера Сулеймана Керімова.