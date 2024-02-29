Що відомо про новий пакет санкцій
Про введення нового пакету санкцій стало відомо з офіційного сайту уряду Нової Зеландії. Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс заявив 29 лютого, що уряд країни сприяє підвищенню надійності системи санкцій.
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Що передбачають обмеження:
- введення цінового ліміту G7+ на нафту російського походження;
- заборону на експорт підсанкційних товарів до Росії та Білорусі через треті країни;
- обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.
Які організації та особи потрапили під обмеження
- Це організації, які закуповують технології російської оборонної промисловості;
- Особи, причетні до закупівлі зброї з Північної Кореї,
- Керівники деяких банків (йдеться про колишніх і нинішніх топменеджерів ВТБ, Ощадбанку та Газпромбанку),
- А серед нових підсанкційних осіб – колишній народний депутат України та кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук та директор російської Державної транспортної лізингової компанії Євген Дітріх,
- Крім того, родичі колишнього генпрокурора Росії Юрія Чайки, засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова та сенатора-мільярдера Сулеймана Керімова.