Що відомо про новий пакет санкцій

Про введення нового пакету санкцій стало відомо з офіційного сайту уряду Нової Зеландії. Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс заявив 29 лютого, що уряд країни сприяє підвищенню надійності системи санкцій.

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Що передбачають обмеження:

  • введення цінового ліміту G7+ на нафту російського походження;
  • заборону на експорт підсанкційних товарів до Росії та Білорусі через треті країни;
  • обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.

Які організації та особи потрапили під обмеження

  • Це організації, які закуповують технології російської оборонної промисловості;
  • Особи, причетні до закупівлі зброї з Північної Кореї,
  • Керівники деяких банків (йдеться про колишніх і нинішніх топменеджерів ВТБ, Ощадбанку та Газпромбанку),
  • А серед нових підсанкційних осіб – колишній народний депутат України та кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук та директор російської Державної транспортної лізингової компанії Євген Дітріх,
  • Крім того, родичі колишнього генпрокурора Росії Юрія Чайки, засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова та сенатора-мільярдера Сулеймана Керімова.