Нова Зеландія розширить санкції проти Росії

Нова Зеландія впровадить санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають підтримку агресору. Ця допомога може бути використана Росією для війни в Україні.

Санкції від Нової Зеландії

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс розповів про запроваджені санкції, проти Росії, яка підтримується своїм військово-промисловим комплексом у війні з Україною. Він сказав, що Нова його країна засуджує всіх юридичних та фізичних осіб, які допомагають агресору.

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В рамках цього нового пакету санкцій Нова Зеландія націлена на фізичних та юридичних осіб, які причетні до передачі зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також на іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Росії. Передача іранських безпілотників Росії сприяє її незаконній війні в Україні,

– сказав політик.

Ці санкції спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переміщенню українських дітей до Росії та окупованої частини України.

Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей у вторгненні в Україну, включаючи зусилля з підриву ідентичності України як суверенної країни,

– додав Пітерс.

Від березня 2022 року, коли був ухвалений Закон про санкції щодо Росії, Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 1 700 фізичних та юридичних осіб. Також провели низку торговельних заходів.