Нове рішення у Росії: Кремль продовжив важливу заборону

Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину та дизелю. Вона буде діяти до 31 січня 2027 року.

Яке нове рішення узгодили у Росії

Нові обмеження набудуть чинності з 1 серпня, про що повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "Тасс".

А з 1 вересня заборона не буде поширюватися на дизельне та суднове паливо, а також газойль. Про це пише російське пропагандистське видання "Інтерфакс".

Так, для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку запроваджено нову тимчасову заборону на експорт бензину, дизельного пального, суднового пального та газойлю,

– йдеться у повідомленні.

Винятки також передбачені для постачання пального в межах міжнародних міжурядових угод, а також для надання гуманітарної допомоги іноземним державам.

Нагадаємо, що заборону на експорт бензину у Росії ввели ще у квітні. Вона мала діяти до 31 липня поточного року.

Медіа вже зазначали, що Росія не може собі дозволити продавати дизельне пальне за кордон. Причиною є дефіцит пального, який фіксують у регіонах країни-агресорки, а також на окупованих територіях.