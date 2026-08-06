Газ для України та нові проєкти: Азербайджан анонсував розширення співпраці

Азербайджан заявив про готовність постачати газ Україні

Азербайджан готовий розширювати енергетичне партнерство з Україною та постачати природний газ у разі потреби. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов у коментарі Новини.LIVE.

За словами глави азербайджанського МЗС, енергетика залишається одним із ключових напрямків економічної співпраці між двома країнами. Він також зазначив, що державна нафтогазова компанія SOCAR уже багато років працює на українському ринку та має намір і надалі розширювати свою присутність.

"SOCAR продовжує дуже активно працювати в Україні і має великі плани на майбутнє. Зараз триває активний діалог щодо нових взаємовигідних напрямків енергетичної співпраці", – сказав Байрамов.

Які перспективи співпраці бачать Україна та Азербайджан

Міністр наголосив, що Азербайджан є одним із найбільших експортерів природного газу до Європи. Наразі країна постачає паливо до 16 держав, із яких 12 європейські, а 10 входять до складу Європейського Союзу.

Джейхун Байрамов заявив, що Баку готовий постачати газ і Україні, якщо виникне така необхідність.

"Ми будемо раді постачати газ і дружній Україні в разі потреби. Водночас, я вважаю, що існує також можливість співпраці між Азербайджаном та Україною у сфері енергетичної безпеки – у ширшій географії, зокрема через використання українських газосховищ. Ми вважаємо це дуже перспективним напрямом нашої майбутньої співпраці", – зазначив глава МЗС Азербайджану.

За його словами, використання українських підземних газосховищ може стати одним із перспективних напрямків спільних енергетичних проєктів, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки не лише України, а й ширшого європейського регіону.