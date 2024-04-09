У Чехії хочуть змінити правила проживання для українських переселенців

Українські біженці, які є економічно самостійними, матимуть змогу отримати можливість довгострокового проживання в Чеській Республіці. Водночас це право не замінює режим тимчасового захисту, який продовжуватиме діяти.

Нові правила проживання

Міністерство внутрішніх справ представило законопроєкт Lex Ukrajina, економічно самодостатнім українським біженцям отримати право на особливий довгострокове проживання після виконання певних умов.

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Фактично, законопроєкт дозволяє вийти з-під статусу тимчасового захисту та отримати звичайний статус резиденції на підставі закону про проживання іноземців у формі довгострокового проживання. Оновлення стосується тих українських біженців, які бажають довгостроково оселитися в Чеській Республіці.

! Згідно з даними МЗС Чехії наразі в Чехії проживає 338 736 українських біженців.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зазначив, що економічно активним українським біженцям пропонується можливість отримати довгостроковий статус проживання, аналогічний до того, який мають інші іноземці з третіх країн.

У міністерстві сподіваються, що це дозволить краще використовувати їхній потенціал, що позитивно позначиться на доходах державного бюджету, пенсійній та охороні здоров'я системах.

Що ще зміниться для українців

Після прийняття нового закону українці, які отримають дозвіл на довготривале проживання в Чехії, зможуть користуватися наступними правами:

Вільне працевлаштування на ринку праці Чехії;

Відмова від обов'язкового проходження курсу адаптації та інтеграції;

Отримання біометричної картки замість візи;

Можливість реєстрації транспортного засобу на власне ім'я.

Міністерство внутрішніх справ Чехії вказує, що для отримання дозволу на постійне проживання важливо, щоб усі члени родини пройшли відповідну процедуру разом. Це означає, якщо мати отримує дозвіл, її дитина не може залишитися під тимчасовим захистом.

Критерії для отримання дозволу на довготривале проживання включають:

Проживання в Чехії не менше двох років;

Наявність дійсного закордонного паспорта;

Подання доказів фінансового забезпечення на час перебування в Чехії;

Подання документа, що підтверджує місце проживання в Чехії;

Надання довідки про несудимість.

Запровадження змін планується вже у 2025 році.