В Чехии хотят изменить правила проживания для украинских переселенцев

Украинские беженцы, которые являются экономически самостоятельными, смогут получить возможность долгосрочного проживания в Чешской Республике. В то же время это право не заменяет режим временной защиты, который будет продолжать действовать.

Новые правила проживания

Министерство внутренних дел представило законопроект Lex Ukrajina, экономически самодостаточным украинским беженцам получить право на особое долгосрочное проживание после выполнения определенных условий.

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Фактически, законопроект позволяет выйти из-под статуса временной защиты и получить обычный статус резиденции на основании закона о проживании иностранцев в форме долгосрочного проживания. Обновление касается тех украинских беженцев, которые желают долгосрочно поселиться в Чешской Республике.

! Согласно данным МИД Чехии сейчас в Чехии проживает 338 736 украинских беженцев.

Министр внутренних дел Вит Ракушан отметил, что экономически активным украинским беженцам предлагается возможность получить долгосрочный статус проживания, аналогичный тому, который имеют другие иностранцы из третьих стран.

В министерстве надеются, что это позволит лучше использовать их потенциал, что положительно скажется на доходах государственного бюджета, пенсионной и здравоохранении системах.

Что еще изменится для украинцев

После принятия нового закона украинцы, которые получат разрешение на долговременное проживание в Чехии, смогут пользоваться следующими правами:

Свободное трудоустройство на рынке труда Чехии;

Отказ от обязательного прохождения курса адаптации и интеграции;

Получение биометрической карты вместо визы;

Возможность регистрации транспортного средства на собственное имя.

Министерство внутренних дел Чехии указывает, что для получения разрешения на постоянное проживание важно, чтобы все члены семьи прошли соответствующую процедуру вместе. Это означает, если мать получает разрешение, ее ребенок не может остаться под временной защитой.

Критерии для получения разрешения на долговременное проживание включают:

Проживание в Чехии не менее двух лет;

Наличие действительного заграничного паспорта;

Представление доказательств финансового обеспечения на время пребывания в Чехии;

Предоставление документа, подтверждающего место жительства в Чехии;

Предоставление справки о несудимости.

Введение изменений планируется уже в 2025 году.