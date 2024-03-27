Кто сможет получать выплаты

Отмечается, что граждане Украины, которые подали заявку на помощь и получили ее подтверждение, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых, около 8 389 гривен.

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Финансовая поддержка предусмотрена для украинских беженцев в семи воеводствах:

Подкарпатское;

Нижнесилезское;

Мазовецкое;

Поморское;

Любуское;

Варминско-Мазурское;

Западно-Поморское.

При этом, зарегистрироваться на получение выплат есть возможность у таких украинских беженцев:

у беременных или женщин, которые кормят грудью;

у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;

у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;

у лиц, принадлежащих к этническим группам;

у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;

у людей от 55 лет;

у лиц, которые потеряли имущество и жилье в результате войны в Украине;

у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);

у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

Обратите внимание! Выплаты будут осуществляться в рамках программы Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую основал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam.

Как зарегистрироваться в программе

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. При регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты.

Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:

паспорт;

справку об инвалидности,

справку о безработице.

Обратите внимание! Регистрация на получение помощи продолжается до 29 марта.