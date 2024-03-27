Кто сможет получать выплаты

Отмечается, что граждане Украины, которые подали заявку на помощь и получили ее подтверждение, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых, около 8 389 гривен.

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Финансовая поддержка предусмотрена для украинских беженцев в семи воеводствах:

  • Подкарпатское;
  • Нижнесилезское;
  • Мазовецкое;
  • Поморское;
  • Любуское;
  • Варминско-Мазурское;
  • Западно-Поморское.

При этом, зарегистрироваться на получение выплат есть возможность у таких украинских беженцев:

  • у беременных или женщин, которые кормят грудью;
  • у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;
  • у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;
  • у лиц, принадлежащих к этническим группам;
  • у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;
  • у людей от 55 лет;
  • у лиц, которые потеряли имущество и жилье в результате войны в Украине;
  • у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
  • у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);
  • у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

Как зарегистрироваться в программе

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. При регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты.

Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:

  • паспорт;
  • справку об инвалидности,
  • справку о безработице.