Кто сможет получать выплаты
Отмечается, что граждане Украины, которые подали заявку на помощь и получили ее подтверждение, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых, около 8 389 гривен.
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Финансовая поддержка предусмотрена для украинских беженцев в семи воеводствах:
- Подкарпатское;
- Нижнесилезское;
- Мазовецкое;
- Поморское;
- Любуское;
- Варминско-Мазурское;
- Западно-Поморское.
При этом, зарегистрироваться на получение выплат есть возможность у таких украинских беженцев:
- у беременных или женщин, которые кормят грудью;
- у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;
- у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;
- у лиц, принадлежащих к этническим группам;
- у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;
- у людей от 55 лет;
- у лиц, которые потеряли имущество и жилье в результате войны в Украине;
- у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);
- у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);
- у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.
Как зарегистрироваться в программе
Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. При регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты.
Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:
- паспорт;
- справку об инвалидности,
- справку о безработице.