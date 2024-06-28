Виплати сім'ям загиблих будуть призначатися за новими правилами

Український уряд змінив правила надання допомоги сім'ям військовослужбовців. Про те, в яких випадках держава виплачує грошову допомогу сім'ям, розповідаємо в цьому матеріалі.

Як нараховується грошова допомога

18 червня Кабмін ухвалив зміни до Постанови № 168 щодо виплат військовослужбовцям та їхнім сім'ям під час воєнного стану.

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Зокрема, зміни стосуються особистих розпоряджень військовослужбовців на випадок загибелі або смерті внаслідок поранення та визначення кола осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

На допомогу від держави мають право члени сімей захисників України, які загинули на фронті або померли протягом року після отримання поранення. З 4 травня 2024 року розмір такої одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 15 мільйонів гривень.

Допомога надається не тільки сім'ям громадян України, але й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали суверенітет нашої держави.

Хто має право на грошову допомогу

Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця. До них належать:

діти, включаючи усиновлених, народжених після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблу особу було позбавлено батьківських прав;

вдова або вдівець;

батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені;

онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли;

цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання однією сім’єю встановлено рішенням суду;

інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.

За законом 15 мільйонів гривень розподіляються між всіма членами сім'ї у рівних частинах.

Хто не може отримати виплату

Обмеження у наданні виплат сім'ям померлих військовослужбовців: Сім'ї не отримають виплат, якщо загибель або смерть їхньої близької людини є наслідком:

вчинення нею правопорушення;

вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення до самогубства, що встановлено у судовому порядку).

Не мають права на виплати:

громадяни Росії або Білорусі;

особи, які постійно проживають на територіях цих країн;

особи, засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність або пособництво державі-агресору.

Крім того, виплати не призначаються:

особі, яка вбила або намагалася вбити людину, що також має право на виплати;

особі, яка вчинила правопорушення проти загиблого військовослужбовця та її провину доведено в суді;

особі, яка за життя загиблого військовослужбовця ухилялася від виконання свого обов’язку щодо його утримання, що встановлено рішенням суду (наприклад, батько, який не сплачував аліменти).

Як військовослужбовець може вплинути на виплати рідним

Військові мають право самостійно визначити, хто отримає гроші у випадку їхньої смерті. Також можуть розподілити між ними частки у відсотках.

Як це відбувається:

Військовий може скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок своєї загибелі та перелічити осіб, які отримають виплати, та розмір їхніх часток у відсотках.

В такому розпорядженні може бути вказана особа, яка не має близьких родинних зв’язків з військовослужбовцем, або зазначено, що хтось з родичів повинен отримати більшу частку.

Цей документ засвідчується командиром військової частини або нотаріусом та зберігається в особовій справі військовослужбовця. Його зміст не розголошується до смерті військовослужбовця.

Як і у випадку з цивільним заповітом, військовослужбовець може у будь-який час скасувати особисте розпорядження або скласти нове. Кожний новий документ скасовує дію попереднього.

Незалежно від змісту особистого розпорядження, право на виплату допомоги мають: