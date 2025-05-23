Є одна проблема, – економіст пояснив, що не так з новим пакетом санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він стосується 189 суден російського тіньового флоту. Однак щодо цього виникає одна проблема.

Річ у тім, що у нафтових компаній Росії є ці судна, однак ними зараз необов'язково користуватися. Це 24 Каналу зауважив економіст Максим Блант.

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"Є одна невелика проблема, яка полягає у тому, що ці судна є у російських нафтових компаній. Але зараз користуватися ними необов'язково. Тому що російська нафта торгується дешевше стелі. А дешевше стелі можна спокійно фрахтувати у танкери", – пояснив він.

"Не дуже серйозний пакет"

Максим Блант зазначив, що все одно 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії не є безкорисним. Також є інформація, що вже готується 18-й пакет. Європейці заговорили про те, щоб знизити стелю цін. Це дійсно буде серйозним ударом по російському експорту нафти, доходах від нього.

Усе залежить від того, наскільки рішуче вони будуть діяти, де буде ця стеля. Наразі мовиться про 50 доларів за барель. Це близько до ціни за російську експортну нафту, однак це серйозне зниження.

Чого добиваються європейці, всі ті, хто вводив санкції? З одного боку, стабілізувати світовий ринок. З іншого боку, позбавити Росію доходів від нафти та можливості купувати на них те, з чого воно виготовляє зброю. Якщо взяти 17-й пакет, то він не дуже серйозний,

– сказав економіст.

За його словами, без американської підтримки санкції не такі ефективні. Відомо, що президент США Дональд Трамп поки не планує запроваджувати нові санкції проти Росії. Він заявив, що готовий запровадити санкції, якщо Владімір Путін продовжуватиме робити своє та не йтиме до досягнення миру.