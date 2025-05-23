Як західні санкції вплинули на діяльність "Совкомфлот"

У першому кварталі 2025 року провідний судноплавний оператор Росії "Совкомфлот" зафіксував збитки у 393 мільйони доларів, повідомляє Канал 24 з посиланням на Reuters.

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Компанія звинувачує у збитках нові західні санкції, які призвели до операційних проблем та зниження прибутку від судноплавства.

У 2024 році США та Євросоюз запровадили санкції проти "Совкомфлот" і його суден, намагаючись у такий спосіб скоротити доходи Росії від продажу нафти, які можуть бути використані для фінансування війни проти України.

Варто знати! У січні цього року США посилили тиск, додавши нові судна компанії до санкційного списку. Також Сполучені Штати відкликали ліцензію, яка раніше дозволяла окремим танкерам працювати попри санкції.

Які наслідки санкцій для компанії "Совкомфлот"

У підсумку виручка від судноплавства у першому кварталі впала на 49% у порівнянні з тим же періодом минулого року – до 278,5 мільйона доларів.

Посилення західних санкцій ускладнило експлуатацію флоту, призвело до зниження доходів і простою окремих суден під санкціями,

– йдеться в офіційній заяві компанії.

Показник EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків та амортизації) впав майже на 69% – до 105 мільйонів доларів.

"Совкомфлот" вважає міжнародні санкції незаконними.

Слід знати! Компанія "Совкомфлот" до початку повномасштабної війни Росії проти України володіла найбільшим у світі флотом криголамів і танкерів класу Aframax, а також займала провідну роль в експорті російських енергоресурсів.