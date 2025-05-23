Как западные санкции повлияли на деятельность "Совкомфлота"

В первом квартале 2025 года ведущий судоходный оператор России "Совкомфлот" зафиксировал убытки в 393 миллиона долларов, сообщает Канал 24 со ссылкой на Reuters.

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Компания обвиняет в убытках новые западные санкции, которые привели к операционным проблемам и снижению прибыли от судоходства.

В 2024 году США и Евросоюз ввели санкции против "Совкомфлот" и его судов, пытаясь таким образом сократить доходы России от продажи нефти, которые могут быть использованы для финансирования войны против Украины.

Стоит знать! В январе этого года США усилили давление, добавив новые суда компании в санкционный список. Также Соединенные Штаты отозвали лицензию, которая ранее позволяла отдельным танкерам работать несмотря на санкции.

Какие последствия санкций для компании "Совкомфлот"

В итоге выручка от судоходства в первом квартале упала на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 278,5 миллиона долларов.

Усиление западных санкций усложнило эксплуатацию флота, привело к снижению доходов и простою отдельных судов под санкциями,

– говорится в официальном заявлении компании.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) упал почти на 69% – до 105 миллионов долларов.

"Совкомфлот" считает международные санкции незаконными.

Следует знать! Компания "Совкомфлот" до начала полномасштабной войны России против Украины владела крупнейшим в мире флотом ледоколов и танкеров класса Aframax, а также занимала ведущую роль в экспорте российских энергоресурсов.