Доля 21-ого пакету санкцій: у ЄС прокоментували ситуацію з обмеженнями проти Росії

Країни Європейського Союзу ще не досягли згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Але у понеділок, 13 липня, ЄС може ухвалити рішення про внесення до санкційного списку близько 250 фізичних та юридичних осіб.

Що відомо про 21-й пакет санкцій проти Росії

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що це буде найбільша кількість нових санкційних включень, яку ми коли-небудь затверджували, про що пише Reuters.

Водночас вона додала, що щодо 21-го пакета санкцій "залишаються деякі невирішені питання".

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни ЄС поки не дійшли згоди щодо:

запропонованої заборони на надання морських послуг;

щодо посилення обмежень стосовно російського скрапленого природного газу.

Тож я хочу побачити, чи достатньо ми налаштовані діяти рішуче. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за безпекові... Це дуже небезпечна тенденція,

– сказав політик.

Ввечері у неділю, 12 липня, у ЄП опублікували ексклюзивний матеріал. У ньому стверджують, що два важливих імені виключені з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Мова йде про таких осіб:

Патріарх РПЦ Кирило; засновник "Лукойла" Алекперов.

Слід також додати, що заборону на вʼїзд російських бойовиків до країн Євросоюзу значно скоротять. Крім того, пропозицію щодо заборони імпорту тріски, минтая та деяких інших видів риби з ЄС виключать з пакета взагалі. Ба більше, не буде реалізований план жорстких обмежень щодо скрапленого газу.

До того Австрія поновила вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia.

Що ще відомо про санкції

Нагадаємо, що Болгарія дійсно виступила проти включення до пакета санкцій проти Кремля очільника Російської православної церкви. Про це стало відомо ще у червні.

Також подібну позицію підтримала Італія. Зокрема, такий пункт у новому пакеті обмежень проти Росії викликало занепокоєння у Ватикану.