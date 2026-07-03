Що відомо про 21-й пакет санкцій проти Росії

Про це повідомили троє дипломатів ЄС, які обізнані із перебігом переговорів, про що повідомили у Politico.

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Головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала заборонити патріарху Кирилу в'їзд до країн Євросоюзу у межах 21-го пакета санкцій проти Росії.

Кирило є союзником російського диктатора Володимир Путін і неодноразово схвалював та виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну,

– йдеться у матеріалі.

Однак ця пропозиція зіткнулася із запереченнями з боку Болгарії. Саме у цій країні значна частина населення сповідує православ'я.

Також із "застереженням" відреагували на можливу заборону з боку Італії. За словами одного з дипломатів, занепокоєння Рима пов'язане з позицією Ватикану. Там вважають проблематичним запровадження санкцій проти очільника християнської конфесії.

У тексті наголосили: у дипломатичній практиці це означає наявність питань, які потребують врегулювання, хоча формально не є вето.

Що ще обговорюють лідери ЄС щодо санкцій

Крім того, дипломати ЄС обговорюють пропозицію заморозити цінову стелю на російську нафту, яка наразі встановлена на рівні 44 доларів за барель. Якщо рішення не буде ухвалене, то гранична ціна автоматично зросте.

Проти відтермінування перегляду виступили Греція, Мальта та Кіпр – країни з судноплавними галузями, які обслуговують перевезення російської нафти. Раніше Греція та Мальта також заперечували проти пропозиції заборонити надання морських послуг російським суднам, через що цю ініціативу було призупинено.

Ще одним спірним питанням стала пропозиція заборонити колишнім російським військовослужбовцям в'їзд до ЄС. Занепокоєння щодо цієї ініціативи висловили Франція та Італія.

Таким чином, 21-й пакет санкцій проти Росії наразі перебуває на етапі обговорення лідерів країн. Офіційно обмеження ще не запровадили.

Що ще відомо щодо санкцій

Нагадаємо, що Росія здійснила атаку на Київ у ніч на 2 липня. У ЄС відреагували на російську агресію та пообіцяли незабаром запровадити нові санкції.

Раніше вже також повідомляли, що 21-й пакет санкцій ЄС не підтримала Болгарія. І причиною якраз стало включення до пакета очільника патріарха Кирила.