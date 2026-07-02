Як ЄС посилить тиск на Москву

Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас у своєму дописі в соцмережі Х.

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Дипломатка наголосила, що одних лише слів засудження атаки Росії на Київ від європейських союзників сьогодні недостатньо.

На думку Каллас, Євросоюз повинен не лише надавати стабільну військову підтримку Україні, але й посилити тиск на Москву, аби зупинити масовані удари по Києву.

Вона додала, що один із таких кроків ЄС зробив вже цього тижня. Єврокомісія почала виплату 6 мільярдів євро з першого оборонного траншу у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Ці кошти мають зміцнити обороноздатність Києва та всієї країни.

Водночас Каллас пообіцяла вже сьогодні розпочати роботу над посиленням санкційного тиску на Росію.

Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на ці удари. Чим більше Москва атакує мирне населення, тим жорсткішими мають бути санкції,

– підкреслила дипломатка.

Каллас запевнила, що ЄС продовжить підвищувати ціну війни для Росії, доки та не зрозуміє, що перемоги їй не дочекатися.

Разом з тим дипломатка повідомила, що усі співробітники ЄС, які були у Києві під час атак, у безпеці і подякувала їм за роботу у складних умовах.

Отже, ЄС не відступає від свого наміру тиснути санкціями на Росію. Однак деякі аналітики говорять, що перш за все європейці мають закрити лазівки, яких ще вдосталь і якими Москва активно користується, заробляючи гроші в Європі.

Нагадаємо, Рада ЄС наприкінці червня продовжив чинні санкції проти Росії.. Цього разу одразу на рік, а не на пів року, як зазвичай. До того Брюссель активно працює над 21-м пакетом санкцій, який європейські лідери хочуть ухвалити якнайшвидше.