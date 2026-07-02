Как ЕС усилит давление на Москву

Об этом заявила верховная дипломатка Евросоюза Кая Каллас в своем посте в социальной сети Х.

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Дипломат подчеркнула, что одних лишь слов осуждения атаки России на Киев со стороны европейских союзников сегодня недостаточно.

По мнению Каллас, Евросоюз должен не только оказывать стабильную военную поддержку Украине, но и усилить давление на Москву, чтобы остановить массированные удары по Киеву.

Она добавила, что один из таких шагов ЕС сделал уже на этой неделе. Еврокомиссия приступила к выплате 6 миллиардов евро из первого оборонного транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Эти средства должны укрепить обороноспособность Киева и всей страны.

В то же время Каллас пообещала уже сегодня приступить к работе над усилением санкционного давления на Россию.

Сегодня я предложу ввести санкции против дополнительных субъектов, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на эти удары. Чем больше Москва совершает атаки на мирное население, тем жестче должны быть санкции,

– подчеркнула дипломатка.

Каллас заверила, что ЕС будет продолжать повышать цену войны для России, пока та не поймет, что победы ей не дождаться.

Вместе с тем дипломатка сообщила, что все сотрудники ЕС, находившиеся в Киеве во время атак, в безопасности, и поблагодарила их за работу в сложных условиях.

Таким образом, ЕС не отступает от своего намерения оказывать давление на Россию с помощью санкций. Однако некоторые аналитики отмечают, что в первую очередь европейцы должны закрыть лазейки, которых еще предостаточно и которыми Москва активно пользуется, зарабатывая деньги в Европе.

Напомним, Совет ЕС в конце июня продлил действующие санкции против России. На этот раз сразу на год, а не на полгода, как обычно. Кроме того, Брюссель активно работает над 21-м пакетом санкций, который европейские лидеры хотят принять как можно скорее.