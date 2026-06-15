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15 червня, 10:37
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Трамп пригрозив ввести 100% мита на один із найвідоміших французьких продуктів

Анастасія Безейко

США та Франція опинилися на межі нового торговельного конфлікту. Дональд Трамп пригрозив Парижу високими митами через податкову політику щодо американських технологічних гігантів, у зоні ризику – вина та шампанське.

Через що сперечаються США та Франція

Ультиматум прозвучав напередодні саміту G7, де сторони можуть зійтися в жорсткій дискусії щодо правил міжнародної торгівлі та економічної політики. У деталях розбирався New York Post.

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Трамп заявив, що нібито особисто попередив Еммануеля Макрона, який уже незабаром залишить своє президентське крісло.

З високими митами може зіткнутися французька виноробна галузь, 20% світового обсягу продажів якої припадає на ринок США – це понад 2 мільярди доларів на рік.

Я попросив його (Макрона – 24 Канал) не обкладати американські компанії податком, і якщо вони цього не зроблять, у мене не буде іншого вибору, як ввести 100% тариф на всі вина та шампанське, що походять із Франції,
– сказав журналістам 

До слова, йдеться про податок на цифрові послуги, також відомий як GAFAM, що діє з 2019 року. Він передбачає стягнення 3% із доходів, отриманих на місцевому ринку компаніями, як-от Alphabet, Amazon, Meta та Apple. Найбільше це вдаряє якраз по американських технологічних гігантах – лише минулого року збір приніс до бюджету Франції близько 700 мільйонів доларів.

Цікаво, що нова заява Трампа фактично спростовує нещодавні твердження Єлисейського палацу про врегулювання суперечки між Парижем і Вашингтоном щодо оподаткування Кремнієвої долини.

Минулого тижня близьке до Макрона джерело заявляло, що це питання більше не є предметом дискусій серед країн G7. Утім, у США одразу заперечили таку інформацію, назвавши її неправдивою.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Білому домі гостював король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла. Візит монархів нібито справив неабияке враження на Трампа, тож опісля президент скасував тарифи на шотландський віскі.

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