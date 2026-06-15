Трамп пригрозив ввести 100% мита на один із найвідоміших французьких продуктів

США та Франція опинилися на межі нового торговельного конфлікту. Дональд Трамп пригрозив Парижу високими митами через податкову політику щодо американських технологічних гігантів, у зоні ризику – вина та шампанське.

Через що сперечаються США та Франція

Ультиматум прозвучав напередодні саміту G7, де сторони можуть зійтися в жорсткій дискусії щодо правил міжнародної торгівлі та економічної політики. У деталях розбирався New York Post.

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Трамп заявив, що нібито особисто попередив Еммануеля Макрона, який уже незабаром залишить своє президентське крісло.

З високими митами може зіткнутися французька виноробна галузь, 20% світового обсягу продажів якої припадає на ринок США – це понад 2 мільярди доларів на рік.

Я попросив його (Макрона – 24 Канал) не обкладати американські компанії податком, і якщо вони цього не зроблять, у мене не буде іншого вибору, як ввести 100% тариф на всі вина та шампанське, що походять із Франції,

– сказав журналістам

До слова, йдеться про податок на цифрові послуги, також відомий як GAFAM, що діє з 2019 року. Він передбачає стягнення 3% із доходів, отриманих на місцевому ринку компаніями, як-от Alphabet, Amazon, Meta та Apple. Найбільше це вдаряє якраз по американських технологічних гігантах – лише минулого року збір приніс до бюджету Франції близько 700 мільйонів доларів.

Цікаво, що нова заява Трампа фактично спростовує нещодавні твердження Єлисейського палацу про врегулювання суперечки між Парижем і Вашингтоном щодо оподаткування Кремнієвої долини.

Минулого тижня близьке до Макрона джерело заявляло, що це питання більше не є предметом дискусій серед країн G7. Утім, у США одразу заперечили таку інформацію, назвавши її неправдивою.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Білому домі гостював король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла. Візит монархів нібито справив неабияке враження на Трампа, тож опісля президент скасував тарифи на шотландський віскі.