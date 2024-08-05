Строки подання показань газових лічильників: названо нові дати

Показання газових лічильників у серпні тепер потрібно подавати після 5 числа. Один із постачальників назвав нові дати.

Нові дати подання показань за газ

В Україні у серпні змінилися строки подання показань газових лічильників. Це стосується клієнтів компанії "Нафтогаз", які складають 98% всіх споживачів газу в країні. Тепер термін для подання показань у серпні подовжено на два дні – до 7 числа.

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Згідно з інформацією від компанії, через технічні неполадки особисті кабінети на сайті тимчасово були недоступні, тому споживачі не могли подавати показання газових лічильників.

Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не турбувалися і встигли вчасно. Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!,

– повідомили у "Нафтогазі"

Окрім того, зазначено, що подати показання лічильників можна також через інші онлайн-сервіси: