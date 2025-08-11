Пропозиція зростає швидше за попит: росіяни готуються до нової ціни на нафту
- Світові ціни на нафту можуть впасти до 40–50 доларів за барель наприкінці 2025 року через надлишок пропозиції та уповільнення економіки Китаю.
- Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, а експортери сланцевої галузі нарощують буріння, що сприяє зростанню пропозиції на ринку.
Наприкінці 2025 року та початку 2026 року світові ціни на нафту можуть впасти. Тоді тарифи становитимуть до 40–50 доларів за барель.
Що відбувається з цінами на нафту?
Про це йде мова у звіті російського фонду "Росконгрес", пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Наразі барель коштує 66-68 доларів. Проте ринок нафти переживає "нову цінову війну".
Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції,
– пояснили в українській розвідці.
Водночас експортери сланцевої галузі стрімко нарощують буріння. І це навіть попри ціну.
Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з таких країн:
- Бразилії;
- Гаяні;
- Норвегії.
Геополітичні ризики, які раніше "підтягували" котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни,
– додали у Службі зовнішньої розвідки.
Зверніть увагу! Як наслідок цих подій, пропозиція нафти у світі наразі зростає швидше, ніж попит.
Що відбувається з цінами на російську нафту?
Ціни на російську нафту станом на зараз вищі за встановлену стелю цін (мова йде про 47,6 долара за барель). Зокрема у липні 2025 року вони перевищували 68 доларів за барель. Слід також додати, що середня ціна російської нафти (розрахована саме в рублях) у липні поточного року залишилася нижчою за закладений у бюджет цільовий показник на 2025 рік. Причиною цього є зміцнення рубля. Зазначено, що з початку року валюта зросла майже у два рази – приблизно на 45%.