Наприкінці 2025 року та початку 2026 року світові ціни на нафту можуть впасти. Тоді тарифи становитимуть до 40–50 доларів за барель.

Що відбувається з цінами на нафту?

Про це йде мова у звіті російського фонду "Росконгрес", пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Наразі барель коштує 66-68 доларів. Проте ринок нафти переживає "нову цінову війну".

Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції,

– пояснили в українській розвідці.

Водночас експортери сланцевої галузі стрімко нарощують буріння. І це навіть попри ціну.

Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з таких країн:

Бразилії;

Гаяні;

Норвегії.

Геополітичні ризики, які раніше "підтягували" котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни,

– додали у Службі зовнішньої розвідки.

Зверніть увагу! Як наслідок цих подій, пропозиція нафти у світі наразі зростає швидше, ніж попит.

Що відбувається з цінами на російську нафту?

Ціни на російську нафту станом на зараз вищі за встановлену стелю цін (мова йде про 47,6 долара за барель). Зокрема у липні 2025 року вони перевищували 68 доларів за барель. Слід також додати, що середня ціна російської нафти (розрахована саме в рублях) у липні поточного року залишилася нижчою за закладений у бюджет цільовий показник на 2025 рік. Причиною цього є зміцнення рубля. Зазначено, що з початку року валюта зросла майже у два рази – приблизно на 45%.